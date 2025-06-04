Ramuri pentru Sagip S.a. (s.a. De Gestion, D'investissement Et De Participation) în Belgium

Codurile SWIFT ale sucursalei sunt utilizate pentru a identifica locațiile specifice ale băncilor la trimiterea de plăți internaționale. Unele bănci, inclusiv Sagip S.a. (s.a. De Gestion, D'investissement Et De Participation), pot atribui coduri unice sucursalelor din orașele mari pentru a facilita procesarea mai precisă a transferurilor. Nu toate sucursalele au coduri unice, dar atunci când sunt disponibile, cel mai bine este să îl utilizați pe cel care corespunde sucursalei dvs. locale.