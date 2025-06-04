Codul SWIFT al NATIONAL BANK OF EGYPT este
NBEGEGCX 144
Numele băncii
NATIONAL BANK OF EGYPT
Oraș
CAIRO
Adresă
57 OMER EBN ELKHATAB, HELIOPOLIS, CAIRO, CAIRO, 11757
Țară
EGYPT
Codul SWIFT este verificat și actualizat periodic
Când ar trebui să folosesc NBEGEGCX144?
Codurile SWIFT sunt folosite pentru a ne asigura că banii dumneavoastră ajung la locul potrivit atunci când trimiteți sau primiți bani peste granițe. Folosește NBEGEGCX144 când dorești să trimiți bani către NATIONAL BANK OF EGYPT la adresa, orașul și țara menționate mai sus. Confirmați întotdeauna că codul SWIFT pe care îl utilizați aparține băncii de destinație.
Defalcarea NBEGEGCX144
Codurile SWIFT/BIC sunt alcătuite din 8 până la 11 litere și cifre pentru a identifica o anumită bancă și sucursală din lume.
Codul bancar (NBEG): Aceste 4 litere reprezintă NATIONAL BANK OF EGYPT
Codul țării (EG): Aceste 2 litere arată că țara băncii este Egipt.
Codul locației (CX): Aceste 2 caractere indică locația sediului central al băncii.
Codul sucursalei (144): Aceste 3 cifre specifică o anumită sucursală. Codurile BIC care se termină în „XXX” se referă la sediul central al băncii.
NATIONAL BANK OF EGYPT
|Cod SWIFT
|NBEGEGCX144
|Cod SWIFT (8 caractere)
|NBEGEGCX
|Codul sucursalei
|144
|Numele băncii
|NATIONAL BANK OF EGYPT
|Numele sucursalei
|NATIONAL BANK OF EGYPT
|Adresă
|57 OMER EBN ELKHATAB
|Oraș
|CAIRO
|Țară
|Egipt
Detalii cod NATIONAL BANK OF EGYPT
Codurile SWIFT corecte sunt esențiale pentru a evita orice probleme sau întârzieri în transferurile dumneavoastră. Înainte de a utiliza codul SWIFT, asigurați-vă că:
Verificați banca: Verificați din nou dacă numele băncii corespunde cu banca destinatarului.
Verificați numele sucursalei: Dacă utilizați un cod SWIFT specific sucursalei, asigurați-vă că această sucursală corespunde cu sucursala destinatarului.
Confirmați țara: Băncile au locații în întreaga lume. Verificați dacă codul SWIFT corespunde țării băncii de destinație.
Întrebări frecvente despre NBEGEGCX144
Un cod SWIFT este un identificator unic utilizat pentru a recunoaște băncile și instituțiile financiare din întreaga lume pentru transferuri internaționale de bani. SWIFT este prescurtarea de la Societatea pentru Telecomunicații Financiare Interbancare Mondiale. Aceste coduri ajută la asigurarea că plățile sunt direcționate către banca și țara corecte. Un cod SWIFT tipic are 8 sau 11 caractere și include informații despre bancă, țară, locație și uneori o sucursală specifică.
Nu întotdeauna. Unele bănci folosesc un singur cod SWIFT (de obicei, codul sediului central care se termină în XXX) pentru toate sucursalele. Alții atribuie coduri SWIFT unice sucursalelor individuale, adesea cu ultimele trei caractere specifice. Dacă destinatarul furnizează un cod specific sucursalei, cel mai bine este să îl utilizați - acest lucru poate ajuta la accelerarea procesării sau la asigurarea că plata ajunge mai repede la locația corectă.
Ar trebui să utilizați NBEGEGCX144 atunci când trimiteți sau primiți transferuri bancare internaționale către NATIONAL BANK OF EGYPT în orașul și adresa menționate mai sus. Identifică banca și sucursala destinatarului, în special atunci când se trimit fonduri peste granițe prin rețeaua SWIFT. Este posibil ca unele țări și tipuri de plată să nu solicite un cod SWIFT, așa că verificați întotdeauna cu destinatarul sau banca înainte de a iniția transferul.
Codul SWIFT/BIC NBEGEGCX144 este pentru NATIONAL BANK OF EGYPT transferuri internaționale. Iată o descriere detaliată a ceea ce înseamnă fiecare parte a codului:
NBEG – Acesta este codul băncii, reprezentând NATIONAL BANK OF EGYPT
EG – Acesta este codul țării, indicând că banca se află în Egipt
CX – Acesta este codul locației, indicând sediul centralal băncii
144 – Acesta este codul sucursalei, iar când apare ca „XXX”, se referă la sediul principal sau la sucursala principală
Da, NATIONAL BANK OF EGYPT poate opera mai multe sucursale. Fiecare sucursală poate deservi regiuni diferite, poate oferi servicii variate și - când vine vorba de transferuri bancare internaționale - unele pot chiar utiliza coduri SWIFT distincte. Este important să identificați sucursala specifică la care este deținut contul dvs. atunci când furnizați instrucțiuni de plată.
Dacă utilizați un cod SWIFT greșit, plata dvs. ar putea fi întârziată, direcționată greșit sau chiar respinsă de banca destinatară. În unele cazuri, fondurile pot fi returnate expeditorului și se pot aplica taxe suplimentare. Asigurați-vă întotdeauna că codul SWIFT corespunde fie cu codul sucursalei dumneavoastră, fie cu codul oficial al sediului central. Dacă nu sunteți sigur, contactați NATIONAL BANK OF EGYPT înainte de efectuarea transferului.
Declinare de responsabilitate
Codurile SWIFT, numele băncilor, adresele și alte informații conexe furnizate pe această pagină sunt doar cu titlu informativ general. Deși ne străduim să asigurăm acuratețea, Xe nu garantează că informațiile sunt complete, actuale sau lipsite de erori. Detaliile se pot modifica fără notificare prealabilă și este posibil să nu reflecte cele mai recente date disponibile de la instituțiile financiare respective.
Xe nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la statutul juridic, statutul de reglementare sau integritatea operațională a vreunei bănci, instituții financiare sau intermediari listați. Nu aprobăm și nu verificăm legitimitatea niciunei entități incluse și nici nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru utilizarea de către dvs. a informațiilor furnizate.
Orice tranzacții financiare sau decizii luate pe baza acestor informații se fac pe propriul risc. Xe nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere, întârziere sau daune rezultate din utilizarea datelor și nici din orice relații cu terțe părți ale căror informații sunt afișate pe acest site.
Vă recomandăm să verificați independent toate detaliile la instituția financiară relevantă înainte de a iniția orice tranzacție.
Această declinare a responsabilității este furnizată numai în limba engleză și nu a fost tradusă. Deși restul acestei pagini poate apărea în limba selectată de dvs., declinarea responsabilității rămâne în limba engleză pentru a-i păstra acuratețea și intenția.