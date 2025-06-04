Ar trebui să utilizați IBRCESMMMIG atunci când trimiteți sau primiți transferuri bancare internaționale către SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO, COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES, S.A. (IBERCLEAR) în orașul și adresa menționate mai sus. Identifică banca și sucursala destinatarului, în special atunci când se trimit fonduri peste granițe prin rețeaua SWIFT. Este posibil ca unele țări și tipuri de plată să nu solicite un cod SWIFT, așa că verificați întotdeauna cu destinatarul sau banca înainte de a iniția transferul.