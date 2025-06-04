SYP - Lira siriană
Lira siriană este moneda Siria. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Lira siriană este cursul de la SYP la USD. Codul valutar pentru Syria Pound este SYP, iar simbolul valutar este £. Mai jos, veți găsi cursurile Lira siriană și un convertor valutar.
Statistici Lira siriană
|Nume
|Lira siriană
|Simbol
|£
|Unitate minoră
|1/100 = Piastre
|Simbol unitate minoră
|Piastre
|Conversie de top SYP
|SYP la USD
|Grafic de top SYP
|Grafic SYP la USD
Profil Lira siriană
|Monede
|Freq used: £1, £2, £5, £10, £25
|Bancnote
|Freq used: £5, £10, £25, £50, £100, £200, £500, £1000
|Banca centrală
|Central Bank of Syria
|Utilizatori
Siria
