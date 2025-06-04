syp
Lira siriană este moneda Siria. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Lira siriană este cursul de la SYP la USD. Codul valutar pentru Syria Pound este SYP, iar simbolul valutar este £. Mai jos, veți găsi cursurile Lira siriană și un convertor valutar.

Statistici Lira siriană

NumeLira siriană
Simbol£
Unitate minoră1/100 = Piastre
Simbol unitate minorăPiastre
Conversie de top SYPSYP la USD
Grafic de top SYPGrafic SYP la USD

Profil Lira siriană

MonedeFreq used: £1, £2, £5, £10, £25
BancnoteFreq used: £5, £10, £25, £50, £100, £200, £500, £1000
Banca centralăCentral Bank of Syria
Utilizatori
Siria

