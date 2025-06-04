RUB - Rubla rusească
Rubla rusească este moneda Rusia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Rubla rusească este cursul de la RUB la USD. Codul valutar pentru Russia Ruble este RUB, iar simbolul valutar este ₽. Mai jos, veți găsi cursurile Rubla rusească și un convertor valutar.
The Ruble has been the currency of Russia for approximately 500 years; it has been used in various countries throughout its history. There have been different versions of the ruble due to the various changes in the currency's value.
|Years
|Description of the Ruble
|First ruble
|1500s-1921
|
|Second ruble
|1921-1922
|
|Third ruble
|1923-1924
|
|Fourth ruble
|1924-1947
|
|Fifth ruble
|1947-1961
|
|Sixth ruble
|1961-1997
|
|Seventh ruble
|1998-present
|
Statistici Rubla rusească
|Nume
|Rubla rusească
|Simbol
|₽
|Unitate minoră
|1/100 = kopek
|Simbol unitate minoră
|к.
|Conversie de top RUB
|RUB la USD
|Grafic de top RUB
|Grafic RUB la USD
Profil Rubla rusească
|Monede
|Freq used: к.10, к.50, ₽1, ₽2, ₽5
Rarely used: к.1, к.5, ₽10
|Bancnote
|Freq used: ₽50, ₽100, ₽500, ₽1000, ₽5000
Rarely used: ₽10, ₽5, ₽200, ₽2000
|Banca centrală
|Bank of Russia
|Utilizatori
Rusia, Tadjikistan
Rusia, Tadjikistan
De ce sunteți interesat de RUB?
Vreau să...Trimit un transfer de bani ieftin în Statele UniteTrimit un transfer de bani ieftin în Regatul UnitTrimit un transfer de bani ieftin în CanadaTrimit un transfer de bani ieftin în AustraliaTrimit un transfer de bani ieftin în Noua ZeelandăMă abonez la actualizările prin e-mail pentru RUBObțin cursurile RUB pe telefonul meuObțin un API de date valutare RUB pentru afacerea mea