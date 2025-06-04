rub
RUB - Rubla rusească

Rubla rusească este moneda Rusia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Rubla rusească este cursul de la RUB la USD. Codul valutar pentru Russia Ruble este RUB, iar simbolul valutar este ₽. Mai jos, veți găsi cursurile Rubla rusească și un convertor valutar.

RUBRublă Rusească

The Ruble has been the currency of Russia for approximately 500 years; it has been used in various countries throughout its history. There have been different versions of the ruble due to the various changes in the currency's value.

Years Description of the Ruble
First ruble 1500s-1921
  • The ruble remained the official currency of Russia until 1921, when it dramatically fell in value
  • In 1710, the ruble was given its first subdivision, kopeks, with 100 kopeks making up one ruble
  • Used a bimetallic standard of gold and silver
  • In 1885, a new standard was adopted and the ruble was pegged to the French franc at a rate of 1 ruble to 4 francs
Second ruble 1921-1922
  • A redenomination was set at a rate of 1 new to 10,000 old rubles
  • Chervonets were also used starting in 1922
Third ruble 1923-1924
  • The Soviet Union issued a redenomination at a rate of 1 new to 100 old rubles
Fourth ruble 1924-1947
  • Known as the gold ruble, the fourth version was issued at a rate of 50 000 old to 1 new ruble
Fifth ruble 1947-1961
  • Following World War II, another redenomination was set at a rate of 10 old to 1 new ruble
Sixth ruble 1961-1997
  • Based on the 1947 reform, another redenomination was set
  • After the collapse of the Soviet Union, Russia continued to use the ruble, replacing old banknotes
Seventh ruble 1998-present
  • In 1998, another redenomination was set at a rate of 1 new to 1,000 old rubles
  • That year, six months after the Russian financial crisis, the RUB lost 70% of its value against the US dollar
  • In 2010, Russia and China decided to use their national currencies for joint trade

Statistici Rubla rusească

NumeRubla rusească
Simbol
Unitate minoră1/100 = kopek
Simbol unitate minorăк.
Conversie de top RUBRUB la USD
Grafic de top RUBGrafic RUB la USD

Profil Rubla rusească

MonedeFreq used: к.10, к.50, ₽1, ₽2, ₽5
Rarely used: к.1, к.5, ₽10
BancnoteFreq used: ₽50, ₽100, ₽500, ₽1000, ₽5000
Rarely used: ₽10, ₽5, ₽200, ₽2000
Banca centralăBank of Russia
Utilizatori
Rusia, Tadjikistan

