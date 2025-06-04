KPW - Wonul nord-coreean
Wonul nord-coreean este moneda Coreea (de Nord). Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Wonul nord-coreean este cursul de la KPW la USD. Codul valutar pentru Korea (North) Won este KPW, iar simbolul valutar este ₩. Mai jos, veți găsi cursurile Wonul nord-coreean și un convertor valutar.
Statistici Wonul nord-coreean
|Nume
|Wonul nord-coreean
|Simbol
|₩
|Unitate minoră
|1/100 = Chon
|Simbol unitate minoră
|Chon
|Conversie de top KPW
|KPW la USD
|Grafic de top KPW
|Grafic KPW la USD
Profil Wonul nord-coreean
|Monede
|Freq used: Chon1, Chon5, Chon10, Chon50, ₩1
|Bancnote
|Freq used: ₩5, ₩10, ₩50, ₩100, ₩200, ₩500, ₩1000, ₩2000, ₩5000
|Utilizatori
Coreea (de Nord)
Coreea (de Nord)
De ce sunteți interesat de KPW?
