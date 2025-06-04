KPW - Wonul nord-coreean

Wonul nord-coreean este moneda Coreea (de Nord). Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Wonul nord-coreean este cursul de la KPW la USD. Codul valutar pentru Korea (North) Won este KPW , iar simbolul valutar este ₩. Mai jos, veți găsi cursurile Wonul nord-coreean și un convertor valutar.