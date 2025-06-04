kpw
Wonul nord-coreean este moneda Coreea (de Nord). Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Wonul nord-coreean este cursul de la KPW la USD. Codul valutar pentru Korea (North) Won este KPW, iar simbolul valutar este ₩. Mai jos, veți găsi cursurile Wonul nord-coreean și un convertor valutar.

Statistici Wonul nord-coreean

NumeWonul nord-coreean
Simbol
Unitate minoră1/100 = Chon
Simbol unitate minorăChon
Conversie de top KPWKPW la USD
Grafic de top KPWGrafic KPW la USD

Profil Wonul nord-coreean

MonedeFreq used: Chon1, Chon5, Chon10, Chon50, ₩1
BancnoteFreq used: ₩5, ₩10, ₩50, ₩100, ₩200, ₩500, ₩1000, ₩2000, ₩5000
Utilizatori
Coreea (de Nord)

Cursuri valutare în timp real

MonedăCursVariație
EUR / USD1.15963
GBP / EUR1.14156
USD / JPY156.450
GBP / USD1.32379
USD / CHF0.804106
USD / CAD1.40398
EUR / JPY181.425
AUD / USD0.651985

Ratele băncilor centrale

ValutăRata dobânzii
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%