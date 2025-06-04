IRR - Rial iranian
Rial iranian este moneda Iran. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Rial iranian este cursul de la IRR la USD. Codul valutar pentru Iran Rial este IRR, iar simbolul valutar este ﷼. Mai jos, veți găsi cursurile Rial iranian și un convertor valutar.
Statistici Rial iranian
|Nume
|Rial iranian
|Simbol
|﷼
|Unitate minoră
|1/100 = Dinar
|Simbol unitate minoră
|Dinar
|Conversie de top IRR
|IRR la USD
|Grafic de top IRR
|Grafic IRR la USD
Profil Rial iranian
|Monede
|Freq used: ﷼50, ﷼100, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
|Bancnote
|Freq used: ﷼100, ﷼200, ﷼500, ﷼1000, ﷼2000, ﷼5000, ﷼10000, ﷼20000, ﷼50000, ﷼100000
|Banca centrală
|Central Bank of the Islamic Republic of Iran
|Utilizatori
Iran
Iran
