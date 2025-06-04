irr
IRR - Rial iranian

Rial iranian este moneda Iran. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Rial iranian este cursul de la IRR la USD. Codul valutar pentru Iran Rial este IRR, iar simbolul valutar este ﷼. Mai jos, veți găsi cursurile Rial iranian și un convertor valutar.

IRRRial Iranian

Statistici Rial iranian

NumeRial iranian
Simbol
Unitate minoră1/100 = Dinar
Simbol unitate minorăDinar
Conversie de top IRRIRR la USD
Grafic de top IRRGrafic IRR la USD

Profil Rial iranian

MonedeFreq used: ﷼50, ﷼100, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
BancnoteFreq used: ﷼100, ﷼200, ﷼500, ﷼1000, ﷼2000, ﷼5000, ﷼10000, ﷼20000, ﷼50000, ﷼100000
Banca centralăCentral Bank of the Islamic Republic of Iran
Utilizatori
Iran

