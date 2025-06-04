CUP - Peso cubanez
Peso cubanez este moneda Cuba. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Peso cubanez este cursul de la CUP la USD. Codul valutar pentru Cuba Peso este CUP, iar simbolul valutar este ₱. Mai jos, veți găsi cursurile Peso cubanez și un convertor valutar.
Statistici Peso cubanez
|Nume
|Peso cubanez
|Simbol
|₱
|Unitate minoră
|1/100 = Centavo
|Simbol unitate minoră
|¢
|Conversie de top CUP
|CUP la USD
|Grafic de top CUP
|Grafic CUP la USD
Profil Peso cubanez
|Monede
|Freq used: ¢1, ¢2, ¢5, ¢20, ₱1, ₱3
|Bancnote
|Freq used: ₱1, ₱3, ₱5, ₱10, ₱20, ₱50, ₱100
|Banca centrală
|Central Bank of Cuba
|Utilizatori
Cuba
Cuba
