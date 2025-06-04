cup
Peso cubanez este moneda Cuba. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Peso cubanez este cursul de la CUP la USD. Codul valutar pentru Cuba Peso este CUP, iar simbolul valutar este ₱. Mai jos, veți găsi cursurile Peso cubanez și un convertor valutar.

CUPPeso Cuban

Statistici Peso cubanez

NumePeso cubanez
Simbol
Unitate minoră1/100 = Centavo
Simbol unitate minoră¢
Conversie de top CUPCUP la USD
Grafic de top CUPGrafic CUP la USD

Profil Peso cubanez

MonedeFreq used: ¢1, ¢2, ¢5, ¢20, ₱1, ₱3
BancnoteFreq used: ₱1, ₱3, ₱5, ₱10, ₱20, ₱50, ₱100
Banca centralăCentral Bank of Cuba
Utilizatori
Cuba

