CUC - Peson convertibil cubanez

Peson convertibil cubanez este moneda Cuba. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Peson convertibil cubanez este cursul de la CUC la USD. Codul valutar pentru Cuba Convertible Peso este CUC, iar simbolul valutar este $. Mai jos, veți găsi cursurile Peson convertibil cubanez și un convertor valutar.

Warning: As of 14th November 2004, all exchange between CUC and USD is subject to a 10% Cuban tax on top of all exchange rates.
As of 14th March 2011, exports are exempt from the 10% Cuban tax.

Statistici Peson convertibil cubanez

NumePeson convertibil cubanez
SimbolCUC$
Unitate minoră1/100 = Centavo Convertible
Simbol unitate minoră¢
Conversie de top CUCCUC la USD
Grafic de top CUCGrafic CUC la USD

Profil Peson convertibil cubanez

PorecleChavito
MonedeFreq used: ¢1, ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, CUC$1
BancnoteFreq used: CUC$1, CUC$3, CUC$5, CUC$10, CUC$50, CUC$100
Banca centralăCentral Bank of Cuba
Utilizatori
Cuba

