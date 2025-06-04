CUC - Peson convertibil cubanez
Peson convertibil cubanez este moneda Cuba. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Peson convertibil cubanez este cursul de la CUC la USD. Codul valutar pentru Cuba Convertible Peso este CUC, iar simbolul valutar este $. Mai jos, veți găsi cursurile Peson convertibil cubanez și un convertor valutar.
Warning: As of 14th November 2004, all exchange between CUC and USD is subject to a 10% Cuban tax on top of all exchange rates.
As of 14th March 2011, exports are exempt from the 10% Cuban tax.
Statistici Peson convertibil cubanez
|Nume
|Peson convertibil cubanez
|Simbol
|CUC$
|Unitate minoră
|1/100 = Centavo Convertible
|Simbol unitate minoră
|¢
|Conversie de top CUC
|CUC la USD
|Grafic de top CUC
|Grafic CUC la USD
Profil Peson convertibil cubanez
|Porecle
|Chavito
|Monede
|Freq used: ¢1, ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, CUC$1
|Bancnote
|Freq used: CUC$1, CUC$3, CUC$5, CUC$10, CUC$50, CUC$100
|Banca centrală
|Central Bank of Cuba
|Utilizatori
Cuba
Cuba
De ce sunteți interesat de CUC?
