BYR - Rubla belarusă
Rubla belarusă este moneda Bielorusia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Rubla belarusă este cursul de la BYR la USD. Codul valutar pentru Belarus Ruble este BYR, iar simbolul valutar este Br. Mai jos, veți găsi cursurile Rubla belarusă și un convertor valutar.
Notice: On July 1, 2016 the New Belarusian ruble (BYN) replaced the Belarusian ruble (BYR) at a ratio of 1:10,000.
Statistici Rubla belarusă
|Nume
|Rubla belarusă
|Simbol
|p.
|Unitate minoră
|1/100 = Kapeyka
|Simbol unitate minoră
|Kapeyka
|Conversie de top BYR
|BYR la USD
|Grafic de top BYR
|Grafic BYR la USD
Profil Rubla belarusă
|Bancnote
|Freq used: p.1, p.5, p.10, p.20, p.50, p.100, p.500, p.1000, p.5000, p.10000, p.20000, p.50000, p.10000
|Banca centrală
|National Bank of the Republic of Belarus
|Utilizatori
Bielorusia
Bielorusia
