BYR - Rubla belarusă

Rubla belarusă este moneda Bielorusia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Rubla belarusă este cursul de la BYR la USD. Codul valutar pentru Belarus Ruble este BYR, iar simbolul valutar este Br. Mai jos, veți găsi cursurile Rubla belarusă și un convertor valutar.

Notice: On July 1, 2016 the New Belarusian ruble (BYN) replaced the Belarusian ruble (BYR) at a ratio of 1:10,000.

Statistici Rubla belarusă

NumeRubla belarusă
Simbolp.
Unitate minoră1/100 = Kapeyka
Simbol unitate minorăKapeyka
Conversie de top BYRBYR la USD
Grafic de top BYRGrafic BYR la USD

Profil Rubla belarusă

BancnoteFreq used: p.1, p.5, p.10, p.20, p.50, p.100, p.500, p.1000, p.5000, p.10000, p.20000, p.50000, p.10000
Banca centralăNational Bank of the Republic of Belarus
Utilizatori
Bielorusia

