BYN - Rubla belarusă

Rubla belarusă este moneda Bielorusia. Clasamentele noastre valutare arată că cel mai popular curs de schimb pentru Rubla belarusă este cursul de la BYN la USD. Codul valutar pentru Belarus Ruble este BYN , iar simbolul valutar este Br. Mai jos, veți găsi cursurile Rubla belarusă și un convertor valutar.

Notice: On July 1, 2016 the New Belarusian ruble (BYN) replaced the Belarusian ruble (BYR) at a ratio of 1:10,000.