|Furnizor
|Curs de schimb
|Taxă de transfer
|Destinatarul primește
1.557300
|€0
$1,557.30Trimite acum
Nu avem încă cursuri BBVA pentru această pereche valutară, dar poți compara oferta BBVA cu cursul live Xe pentru a vedea economii potențiale. Revino mai târziu, extindem continuu datele.
Despre Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, cunoscut în mod obișnuit ca BBVA, este un grup financiar global cu origini spaniole, renumit pentru leadershipul său în transformarea digitală și experiența clienților. BBVA oferă un pachet cuprinzător de servicii bancare, inclusiv retail, corporate și investment banking, precum și gestionarea activelor și asigurări. Concentrarea băncii pe inovație, sustenabilitate și educație financiară împuternicește clienții să își gestioneze eficient finanțele. Cu o prezență internațională puternică, BBVA susține tranzacțiile transfrontaliere și oferă instrumente digitale care îmbunătățesc accesibilitatea și confortul pentru clienții din întreaga lume, făcându-l un partener de încredere în peisajul financiar în evoluție.
Cât de rapid este un transfer de la BBVA EUR la CAD ?
Timpii de livrare pentru transferurile internaționale cu BBVA de la Țările Membre Euro la Canada variază în funcție de metoda de plată și de momentul tranzacției. De obicei, transferurile bancare internaționale durează între 1 și 5 zile lucrătoare. Factori precum sărbătorile legale și controalele de securitate pot, de asemenea, afecta livrarea. Verificați orele limită pentru Banco Bilbao Vizcaya Argentaria pentru a evita întârzierile.
Care sunt comisioanele de transfer de la BBVA la ?
Costurile transferurilor internaționale de bani BBVA de la EUR la CAD depind de factori precum suma transferată. De obicei, transferurile mai mari vin cu comisioane mai mici și cursuri de schimb valutar mai bune. Verificați tabelul comparativ pentru a compara comisioanele BBVA cu cele ale Xe.
De ce să transferi bani cu Xe în loc de băncile tradiționale?
Tarife mai bune
Oferim în mod constant rate avantajoase față de cele ale băncilor, oferindu-vă cel mai bun raport calitate-preț. Compară-ne cu banca ta pentru a vedea diferența.
Taxe mai mici
Noi percepem mai puțin, așa că tu economisești mai mult. În plus, afișăm întotdeauna toate comisioanele înainte de a confirma transferul, astfel încât să știi exact pentru ce plătești.
Transferuri mai rapide
Majoritatea transferurilor se efectuează în aceeași zi. Știm cât de important este ca banii dumneavoastră să fie livrați rapid și fiabil.
Asistență de transfer globală de la experți Xe 24/5
Aveți nevoie de asistență cu transferul dvs. internațional de bani? Suntem aici pentru a vă ajuta - contactați-ne astăzi pentru asistență personalizată!
Transferă mai mult cu limitele de trimitere online mai mari ale Xe
Oferim limite de transfer online mai mari decât băncile tradiționale, permițându-vă să trimiteți mai mult dintr-un singur transfer. Spune adio împărțirii sumelor mari și bucură-te de o modalitate mai simplă și mai eficientă de a-ți transfera banii.
Xe este încrezător de milioane de oameni din întreaga lume
Întrebări frecvente
Cursul de schimb oferit de BBVA pentru convertirea Euro (EUR) în Dolar Canadian (CAD) poate include o marjă peste cursul mediu real al pieței. Asta înseamnă că ai putea primi mai puțin Dolar Canadian decât te așteptai. Folosește tabelul nostru comparativ pentru a vedea cum se compară tariful lui BBVAcu cel al lui Xe și al altor furnizori.
BBVA poate percepe o taxă fixă de transfer, o taxă procentuală sau ambele, în funcție de metoda de transfer și de destinație. Aceste comisioane - împreună cu cursul de schimb valutar - afectează suma pe care o primește destinatarul. Instrumentul nostru îl analizează detaliat, astfel încât să puteți compara costul total cu alte opțiuni, cum ar fi Xe.
Transferurile de la Euro la Dolar Canadian cu BBVA durează de obicei între 1 și 5 zile lucrătoare. Timpul depinde de orele limită, sărbători, țara de destinație și timpii de procesare ai băncii receptore. Xe oferă livrare în aceeași zi pentru majoritatea transferurilor.
BBVA poate avea limite zilnice sau per transfer pentru transferurile internaționale. De asemenea, este posibil să fie nevoie să vizitați o sucursală pentru sume mai mari. Xe acceptă limite de trimitere online mai mari, oferind flexibilitate și confort la transferul internațional de sume mai mari.
Mulți furnizori, inclusiv BBVA, își pot actualiza cursurile de schimb valutar în funcție de condițiile pieței. Cu toate acestea, ratele pot fi stabilite o dată pe zi sau ajustate mai rar decât cele din serviciile FX dedicate. Xe actualizează tarifele în timp real, oferindu-vă un control mai mare asupra momentului în care să trimiteți.