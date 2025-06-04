Cursul de schimb oferit de Banque de Luxembourg pentru convertirea Euro (EUR) în Liră Sterlină (GBP) poate include o marjă peste cursul mediu real al pieței. Asta înseamnă că ai putea primi mai puțin Liră Sterlină decât te așteptai. Folosește tabelul nostru comparativ pentru a vedea cum se compară tariful lui Banque de Luxembourgcu cel al lui Xe și al altor furnizori.