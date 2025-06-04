Ramos para Ibkr Securities Services Llc em Estados Unidos
Use a tabela abaixo para encontrar sua agência Ibkr Securities Services Llc e obter informações detalhadas sobre seu respectivo código SWIFT.
Encontrar código SWIFT
Sobre estes códigos SWIFT
Os códigos SWIFT das agências são usados para identificar locais bancários específicos ao enviar pagamentos internacionais. Alguns bancos, incluindo Ibkr Securities Services Llc, podem atribuir códigos únicos às agências nas principais cidades para ajudar a processar as transferências com mais precisão. Nem todas as agências têm códigos únicos, mas quando disponíveis, é melhor usar o que corresponde à sua agência local.
O que fazer se a sua agência local não estiver listada?
Se a sua agência Ibkr Securities Services Llc não estiver listada acima, você ainda pode enviar seu pagamento internacional usando o código SWIFT da sede global. Em vez de encaminhar os fundos para uma agência específica, eles serão processados pelo sistema central do banco e, em seguida, direcionados para o banco correto.
Verifique se há erros no seu pagamento SWIFT.
Antes de enviar um pagamento SWIFT, verifique novamente se o código SWIFT corresponde ao banco do destinatário e se o número da conta e o nome estão corretos. Mesmo pequenos erros podem atrasar ou bloquear a transferência. Entre em contato com seu banco se você fez uma transferência com dados incorretos.
Receber um pagamento para Ibkr Securities Services Llc?
Se você estiver se preparando para receber dinheiro do exterior, forneça o código SWIFT do seu banco e agência ao remetente para garantir que seus fundos cheguem à sua conta de forma correta e segura. Se você não conseguir encontrar o código SWIFT da sua agência, verifique se Ibkr Securities Services Llc possui um código de sede global ou entre em contato diretamente com eles para obter a melhor alternativa.
Perguntas frequentes
Sim, Ibkr Securities Services Llc pode operar vários ramos. Cada agência pode atender bairros diferentes, oferecer serviços variados e — no caso de transferências internacionais — algumas podem até usar códigos SWIFT distintos. Ao fornecer as instruções de pagamento, é importante identificar a agência específica onde sua conta está localizada.
Você pode encontrar o código SWIFT da sua agência na tabela no topo desta página, que lista os códigos SWIFT Ibkr Securities Services Llc conhecidos para agências. Se você não tiver certeza a qual agência sua conta está vinculada, pode consultar seu extrato bancário, acessar seu portal de internet banking ou entrar em contato diretamente com a agência. Na dúvida, usar o código SWIFT da sede do banco é uma alternativa segura.
Utilizar um código SWIFT específico da agência — caso exista um disponível para a sua localização — pode melhorar a precisão e a velocidade da sua transferência internacional. Isso ajuda a garantir que os fundos sejam encaminhados diretamente para a agência correta, o que pode reduzir o tempo de processamento e facilitar o rastreamento da transação, se necessário. É especialmente útil para transferências de valores mais altos ou pagamentos urgentes.
Se você usar o código SWIFT errado, seu pagamento poderá ser atrasado, encaminhado incorretamente ou até mesmo rejeitado pelo banco destinatário. Em alguns casos, os fundos podem ser devolvidos ao remetente e taxas adicionais podem ser aplicadas. Certifique-se sempre de que o código SWIFT corresponde ao código da sua agência ou ao código da sede oficial. Se você não tiver certeza, entre em contato com Ibkr Securities Services Llc antes que a transferência seja feita.
Você pode consultar a tabela acima para obter uma lista de Ibkr Securities Services Llc agências que possuem códigos SWIFT individuais. Você também pode entrar em contato diretamente com sua agência ou acessar seu banco online para visualizar as instruções de transferência internacional. Se a sua filial não parecer ter um código próprio, é provável que utilize o código da matriz por padrão.
Não necessariamente. As filiais Ibkr Securities Services Llc podem ter códigos exclusivos para locais ou funções específicas — especialmente para filiais corporativas de alto volume ou especializadas. Sempre que possível, utilize o código SWIFT específico da sua agência; caso contrário, o código da sede é uma alternativa amplamente aceita.
Isenção de responsabilidade
Os códigos SWIFT, nomes de bancos, endereços e outras informações relacionadas fornecidas nesta página são apenas para fins informativos gerais. Embora nos esforcemos para garantir a precisão, a Xe não garante que as informações estejam completas, atualizadas ou isentas de erros. Os detalhes podem ser alterados sem aviso prévio e podem não refletir os dados mais recentes disponibilizados pelas respectivas instituições financeiras.
A Xe não se responsabiliza pela situação jurídica, situação regulatória ou integridade operacional de qualquer banco, instituição financeira ou intermediário listado. Não endossamos nem verificamos a legitimidade de nenhuma entidade incluída, nem assumimos qualquer responsabilidade pelo uso que você fizer das informações fornecidas.
Quaisquer transações financeiras ou decisões tomadas com base nessas informações são de sua inteira responsabilidade. A Xe não será responsável por quaisquer perdas, atrasos ou danos resultantes da confiança nos dados, nem por quaisquer negociações com terceiros cujas informações sejam exibidas neste site.
Recomendamos que você verifique todos os detalhes de forma independente junto à instituição financeira relevante antes de iniciar qualquer transação.
Este aviso legal está disponível apenas em inglês e não foi traduzido. Embora o restante desta página possa aparecer no idioma selecionado, o aviso legal permanece em inglês para preservar sua precisão e intenção.