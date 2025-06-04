Ramos para Samsung Electronics Latin America Panama (zona Libre) S.a. em Panama, Panamá

Se você usar o código SWIFT errado, seu pagamento poderá ser atrasado, encaminhado incorretamente ou até mesmo rejeitado pelo banco destinatário. Em alguns casos, os fundos podem ser devolvidos ao remetente e taxas adicionais podem ser aplicadas. Certifique-se sempre de que o código SWIFT corresponde ao código da sua agência ou ao código da sede oficial. Se você não tiver certeza, entre em contato com Samsung Electronics Latin America Panama (zona Libre) S.a. antes que a transferência seja feita.