Você pode encontrar o código SWIFT da sua agência na tabela no topo desta página, que lista os códigos SWIFT Fin-eco Banca Icq S.p.a. (banca Fin-eco S.p.a.) conhecidos para agências em Milano. Se não tiver certeza de qual agência sua conta está vinculada, você pode verificar seu extrato bancário, acessar o portal do seu banco online ou entrar em contato diretamente com a agência. Em caso de dúvida, usar o código SWIFT da sede do banco é uma alternativa segura.