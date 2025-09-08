Você pode encontrar o código SWIFT da sua agência na tabela no topo desta página, que lista os códigos SWIFT Chip Mong Commercial Bank Plc. conhecidos para agências em Phnom Penh. Se não tiver certeza de qual agência sua conta está vinculada, você pode verificar seu extrato bancário, acessar o portal do seu banco online ou entrar em contato diretamente com a agência. Em caso de dúvida, usar o código SWIFT da sede do banco é uma alternativa segura.