Você pode encontrar o código SWIFT da sua agência na tabela no topo desta página, que lista os códigos SWIFT Unicredit Bank A.d. Banja Luka (former Nova Banjalucka Banka A.d. Banja Luka) conhecidos para agências em Banja Luka. Se não tiver certeza de qual agência sua conta está vinculada, você pode verificar seu extrato bancário, acessar o portal do seu banco online ou entrar em contato diretamente com a agência. Em caso de dúvida, usar o código SWIFT da sede do banco é uma alternativa segura.