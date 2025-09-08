Você pode encontrar o código SWIFT da sua agência na tabela no topo desta página, que lista os códigos SWIFT Open Joint-stock Company 'paritetbank', Minsk conhecidos para agências em Minsk. Se não tiver certeza de qual agência sua conta está vinculada, você pode verificar seu extrato bancário, acessar o portal do seu banco online ou entrar em contato diretamente com a agência. Em caso de dúvida, usar o código SWIFT da sede do banco é uma alternativa segura.