Se você usar o código SWIFT errado, seu pagamento poderá ser atrasado, extraviado ou até mesmo rejeitado pelo banco destinatário. Em alguns casos, os fundos podem ser devolvidos ao remetente e taxas adicionais podem ser aplicadas. Certifique-se sempre de que o código SWIFT corresponda ao código da sua agência ou da matriz. Em caso de dúvida, entre em contato com o TECHNOGYM S.P.A. antes de efetuar a transferência.