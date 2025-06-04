Um código SWIFT é um identificador único usado para reconhecer bancos e instituições financeiras em todo o mundo para transferências internacionais de dinheiro. SWIFT significa Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais. Esses códigos ajudam a garantir que os pagamentos sejam encaminhados para o banco e o país corretos. Um código SWIFT típico tem 8 ou 11 caracteres e inclui informações sobre o banco, o país, a localização e, às vezes, uma agência específica.