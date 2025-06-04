Converter 1 Bolívar venezuelano para Onça de prata - Venezuelan Bolívares para Silver Ounces

Xe Conversor de moedas

ConverterEnviarGráficosAlertas
1Bs

1,00 Bolívar venezuelano =

0,0000000017682755 Onça de prata

1 XAG = 565.523.000 VEF

conversão de Bolívar venezuelano para Onça de prata Última atualização 29 de ago. de 2025, 12:58 UTC

Looking to make large transfers?

We can beat competitor rates

Book a call

Usamos a taxa de mercado médio no nosso Conversor. Isso é apenas para fins informativos. Você não pagará essa taxa ao enviar dinheiro. Consulte as taxas de envio.

Converter Bolívar venezuelano para Onça de prata

Rate information of VEF/XAG currency pair
vef
VEF
xag
XAG
1 VEFNaN XAG
5 VEFNaN XAG
10 VEFNaN XAG
25 VEFNaN XAG
50 VEFNaN XAG
100 VEFNaN XAG
500 VEFNaN XAG
1.000 VEFNaN XAG
5.000 VEFNaN XAG
10.000 VEFNaN XAG

Converter Onça de prata para Bolívar venezuelano

Rate information of XAG/VEF currency pair
xag
XAG
vef
VEF
1 XAGNaN VEF
5 XAGNaN VEF
10 XAGNaN VEF
25 XAGNaN VEF
50 XAGNaN VEF
100 XAGNaN VEF
500 XAGNaN VEF
1.000 XAGNaN VEF
5.000 XAGNaN VEF
10.000 XAGNaN VEF

Gráfico de VEF para XAG

Gráfico de VEF para XAG

1 VEF = 0 XAG

1 VEF to XAG exchange-rate stats: high, low, average, and volatility over the last 7, 30, and 90 days.
EstatísticaÚltimos 30 diasÚltimos 30 diasÚltimos 90 dias
Alta0,00000,00000,0000
Baixo0,00000,00000,0000
Média0,00000,00000,0000
Volatilidade0,00%0,00%0,00%
Ver gráfico completo

Informações sobre as moedas

Conheça os pares de moedas mais populares no mercado de câmbio

Gerencie suas moedas em qualquer lugar com o aplicativo Xe

Ele oferece tudo para transferências internacionais de dinheiro — taxas simples, seguras e baixas a partir de US$ 0.
Baixe o aplicativo

Ferramentas de moeda da XE

Informações sobre FX, indicadores avançados, feeds de notícias ao vivo e painéis personalizáveis

Transferências internacionais

Envie dinheiro para mais de 190 países em 130 moedas. Aproveite as formas flexíveis de enviar e receber dinheiro.
Saiba mais

Alertas de taxa

Crie alertas gratuitos de taxas de câmbio para um par de moedas. Avisaremos você quando sua taxa de câmbio desejada for atingida.
Saiba mais

Taxas históricas de moedas

Analise as tendências das taxas de uma moeda ao longo de dias, semanas, meses ou anos. Confira um feed automatizado de moedas com a XE Currency Data API.
Saiba mais

Calculadora IBAN

Localize e valide seu IBAN (Número de Conta Bancária Internacional) para que sua transferência seja enviada para a conta correta.
Saiba mais

Atualizações de moedas por e-mail

Receba uma análise diária dos mercados, taxas de câmbio e notícias diretamente na sua caixa de entrada.
Saiba mais

API de dados de moedas da XE

Informando taxas de câmbio para mais de 300 empresas em todo o mundo

A fonte de dados sobre moedas mais confiável do mundo

Nossa API de taxas de câmbio traz dados, precisos e confiáveis, em tempo real, sobre centenas de moedas. As taxas exclusivas da Xe vêm diretamente de provedores de dados financeiros e de bancos respeitáveis.
Saiba mais 

GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from

{
  "from": USD,
  "to": {
    "CAD": 1.260046,
    "CHF": 0.933058,
    "EUR": 0.806942,
    "GBP": 0.719154,
    [170 world currencies]
  }
}
Com a confiança de
Shopify color logo
Clearbooks color logo
Vistaprint color logo

A Xe é tem a confiança de milhões de pessoas em todo o mundo

Xe para empresas

Pagamentos globais de negócios simplificados

Oferecemos soluções completas em pagamento internacional e gestão de risco cambial. Programe transferências internacionais e gerencie o risco cambial em 130 moedas, abrangendo mais de 190 países.

Pagamentos comerciais

Destinos para envio de dinheiro

Conectando o mundo

ae

Enviar dinheiro para Emirados Árabes Unidos

al

Enviar dinheiro para Albânia

am

Enviar dinheiro para Armênia

ar

Enviar dinheiro para Argentina

au

Enviar dinheiro para Austrália

az

Enviar dinheiro para Azerbaijão

ba

Enviar dinheiro para Bósnia e Herzegovina

be

Enviar dinheiro para Bélgica

bb

Enviar dinheiro para Barbados

bd

Enviar dinheiro para Bangladesh

bg

Enviar dinheiro para Bulgária

bh

Enviar dinheiro para Bahrein