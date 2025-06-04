Gráficos da Xe Currency: XLM para NLG

Usamos taxas do mercado de médio porte
Gráfico de XLM para NLG

De Stellar Lumen a Dutch Guilder

1 XLM = 0 NLG

6 de set. de 2025, 01:34 UTC - 6 de set. de 2025, 01:34 UTC
XLM/NLG fechar: 0 Baixo: 0 Alta: 0

Informações sobre as moedas

xlm

XLM - Stellar Lumen

Nosso ranking de moedas mostra que a taxa de câmbio mais procurada para Stellar Lumen é de XLM para USD. O código de moeda para Stellar Lumens é XLM.

More Stellar Lumen info

NLG - Dutch Guilder

Nosso ranking de moedas mostra que a taxa de câmbio mais procurada para Dutch Guilder é de NLG para USD. O código de moeda para Dutch Guilders é NLG.

Taxas de moeda em tempo real

MoedaTaxaAlterar
EUR / USD1,17151
GBP / EUR1,15281
USD / JPY147,402
GBP / USD1,35053
USD / CHF0,798190
USD / CAD1,38350
EUR / JPY172,683
AUD / USD0,656147

Taxas do Banco Central

MoedaInterest Rate
JPY0,25%
CHF1,00%
EUR3,25%
USD4,75%
CAD3,25%
AUD4,35%
NZD4,25%
GBP4,75%

