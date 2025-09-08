Gráficos da Xe Currency: STN para SYP

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConverterEnviarGráficosAlertas
Usamos taxas do mercado de médio porte
Usamos taxas do mercado de médio porte
Ver a cotação da transferência

Gráfico de STN para SYP

De Dobra de São Tomé a Libra síria

1 STN = 0 SYP

23 de set. de 2025, 04:24 UTC - 23 de set. de 2025, 04:24 UTC
STN/SYP fechar: 0 Baixo: 0 Alta: 0

Pares Dólar dos EUA (USD) mais procurados

Informações sobre as moedas

stn

STN - Dobra de São Tomé

Nosso ranking de moedas mostra que a taxa de câmbio mais procurada para Dobra de São Tomé é de STN para USD. O código de moeda para Sao Tomean Dobras é STN. O símbolo da moeda é Db.

More Dobra de São Tomé info
syp

SYP - Libra síria

Nosso ranking de moedas mostra que a taxa de câmbio mais procurada para Libra síria é de SYP para USD. O código de moeda para Syrian Pounds é SYP. O símbolo da moeda é £.

More Libra síria info

Taxas de moeda em tempo real

MoedaTaxaAlterar
EUR / USD1,17984
GBP / EUR1,14466
USD / JPY147,812
GBP / USD1,35052
USD / CHF0,792438
USD / CAD1,38280
EUR / JPY174,395
AUD / USD0,658618

Taxas do Banco Central

MoedaInterest Rate
JPY0,50%
CHF0,00%
EUR2,15%
USD4,25%
CAD2,50%
AUD3,60%
NZD3,00%
GBP4,00%

API de dados de moedas da XE

Informando taxas para mais de 300 empresas em todo o mundo

Saiba mais

As ferramentas de conversão de moedas mais usadas no mundo inteiro

Transferência internacional de dinheiro Xe

Envie dinheiro de forma rápida, segura e fácil via internet. Rastreamento ao vivo com notificações + entrega flexível e opções de pagamento.

Enviar dinheiro

Gráficos da Xe Currency

Crie um gráfico de dois câmbios mundiais para ver o histórico. Esses gráficos em tempo real usam taxas do mercado de médio porte, são fáceis de usar e são muito confiáveis.

Ver gráficos

Alertas de taxas Xe

Precisa saber quando uma moeda atingir uma determinada taxa? Os Alertas de taxa Xe informarão quando a taxa que você deseja for atingida entre as moedas selecionadas.

Criar alerta
Xe App on iPhone

Baixe o aplicativo Xe

Confira as taxas ao vivo, envie dinheiro com segurança, crie alertas de taxa de câmbio, receba notificações e muito mais.

Digitalize-me!

app store svggoogle play svg

Mais de 113 milhões de downloads em todo o mundo