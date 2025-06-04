Gráficos da Xe Currency: MDL para WST

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Usamos taxas do mercado de médio porte
Gráfico de MDL para WST

De Leu moldavo a Tala samoana

1 MDL = 0 WST

3 de set. de 2025, 04:11 UTC - 3 de set. de 2025, 04:11 UTC
MDL/WST fechar: 0 Baixo: 0 Alta: 0

Informações sobre as moedas

mdl

MDL - Leu moldavo

Nosso ranking de moedas mostra que a taxa de câmbio mais procurada para Leu moldavo é de MDL para USD. O código de moeda para Moldovan Lei é MDL. O símbolo da moeda é lei.

wst

WST - Tala samoana

Nosso ranking de moedas mostra que a taxa de câmbio mais procurada para Tala samoana é de WST para USD. O código de moeda para Samoan Tala é WST. O símbolo da moeda é WS$.

Taxas de moeda em tempo real

MoedaTaxaAlterar
EUR / USD1,16263
GBP / EUR1,14956
USD / JPY148,886
GBP / USD1,33652
USD / CHF0,805704
USD / CAD1,37948
EUR / JPY173,099
AUD / USD0,651937

Taxas do Banco Central

MoedaInterest Rate
JPY0,25%
CHF1,00%
EUR3,25%
USD4,75%
CAD3,25%
AUD4,35%
NZD4,25%
GBP4,75%

