Gráficos da Xe Currency: GIP para GNF

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConverterEnviarGráficosAlertas
Usamos taxas do mercado de médio porte
Usamos taxas do mercado de médio porte
Ver a cotação da transferência

Gráfico de GIP para GNF

De Libra de Gibraltar a Franco guineense

1 GIP = 0 GNF

1 de set. de 2025, 04:36 UTC - 1 de set. de 2025, 04:36 UTC
GIP/GNF fechar: 0 Baixo: 0 Alta: 0

Pares Dólar dos EUA (USD) mais procurados

Informações sobre as moedas

gip

GIP - Libra de Gibraltar

Nosso ranking de moedas mostra que a taxa de câmbio mais procurada para Libra de Gibraltar é de GIP para USD. O código de moeda para Gibraltar Pounds é GIP. O símbolo da moeda é £.

More Libra de Gibraltar info
gnf

GNF - Franco guineense

Nosso ranking de moedas mostra que a taxa de câmbio mais procurada para Franco guineense é de GNF para USD. O código de moeda para Guinean Francs é GNF. O símbolo da moeda é FG.

More Franco guineense info

Taxas de moeda em tempo real

MoedaTaxaAlterar
EUR / USD1,17058
GBP / EUR1,15476
USD / JPY147,027
GBP / USD1,35175
USD / CHF0,799767
USD / CAD1,37396
EUR / JPY172,108
AUD / USD0,654251

Taxas do Banco Central

MoedaInterest Rate
JPY0,25%
CHF1,00%
EUR3,25%
USD4,75%
CAD3,25%
AUD4,35%
NZD4,25%
GBP4,75%

API de dados de moedas da XE

Informando taxas para mais de 300 empresas em todo o mundo

Saiba mais

As ferramentas de conversão de moedas mais usadas no mundo inteiro

Transferência internacional de dinheiro Xe

Envie dinheiro de forma rápida, segura e fácil via internet. Rastreamento ao vivo com notificações + entrega flexível e opções de pagamento.

Enviar dinheiro

Gráficos da Xe Currency

Crie um gráfico de dois câmbios mundiais para ver o histórico. Esses gráficos em tempo real usam taxas do mercado de médio porte, são fáceis de usar e são muito confiáveis.

Ver gráficos

Alertas de taxas Xe

Precisa saber quando uma moeda atingir uma determinada taxa? Os Alertas de taxa Xe informarão quando a taxa que você deseja for atingida entre as moedas selecionadas.

Criar alerta
Xe App on iPhone

Baixe o aplicativo Xe

Confira as taxas ao vivo, envie dinheiro com segurança, crie alertas de taxa de câmbio, receba notificações e muito mais.

Digitalize-me!

app store svggoogle play svg

Mais de 113 milhões de downloads em todo o mundo