Compare Montepio com Xe
Está decidindo entre Montepio e Xe para sua transferência internacional? Compare taxas de câmbio e tarifas para descobrir seu potencial de economia com o Xe.
Fale com um especialista em câmbio hoje. Nós podemos superar as taxas dos concorrentes.
|Provedor
|Taxa de Câmbio
|Taxa de Transferência
|Destinatário Recebe
0.845300
|$0
€845.30Enviar agora
Ainda não temos taxas do Montepio para este par de moedas, mas você ainda pode comparar uma cotação do Montepio com a taxa ao vivo da Xe para ver possíveis economias. Volte em breve, estamos sempre expandindo nossos dados para trazer mais taxas.
Ainda não temos taxas do Montepio para este par de moedas, mas você ainda pode comparar uma cotação do Montepio com a taxa ao vivo da Xe para ver possíveis economias. Volte em breve, estamos sempre expandindo nossos dados para trazer mais taxas.
Por que transferir com o Xe em vez de bancos tradicionais?
Melhores taxas
Oferecemos consistentemente taxas imbatíveis para os bancos, garantindo o melhor custo-benefício. Compare-nos com o seu banco para ver a diferença.
Taxas mais baixas
Cobramos menos, para que você economize mais. Além disso, sempre exibimos todas as taxas antes de você confirmar sua transferência, para que você saiba exatamente o que está pagando.
Transferências mais rápidas
A maioria das transferências é concluída no mesmo dia. Sabemos a importância de que seu dinheiro seja entregue com rapidez e confiabilidade.
Envie dinheiro para mais de 190 países com a Xe
Xe facilita as transferências internacionais de dinheiro, oferecendo suporte para mais de 190 países e mais de 130 moedas. Embora a tabela de comparação exiba as taxas de câmbio das principais moedas com base nos dados bancários que temos atualmente, o Xe oferece uma gama muito mais ampla de opções de transferência além das exibidas. Se não encontrar a moeda desejada, visite nossa página "Enviar Dinheiro" para explorar todas as moedas e destinos disponíveis.
Transfira mais com os limites de envio on-line mais altos do Xe
Oferecemos limites de transferência online mais altos do que os de bancos tradicionais, permitindo que você envie mais em uma única transferência. Diga adeus à divisão de valores maiores e desfrute de uma maneira mais simples e eficiente de transferir seu dinheiro.
Suporte de transferência global especializado 24 horas por dia, 5 dias por semana da Xe
Precisa de ajuda com sua transferência internacional de dinheiro? Estamos aqui para ajudar — entre em contato conosco hoje mesmo para obter suporte personalizado!
Como enviar dinheiro online com o Xe
Cadastre-se gratuitamente
Entre na sua conta Xe ou cadastre-se gratuitamente. Leva apenas alguns minutos, você só precisa de um endereço de e-mail.
Obter uma cotação
Informe a moeda que você gostaria de transferir, quanto dinheiro você quer enviar e o destino.
Adicione seu destinatário
Forneça as informações de pagamento do destinatário (você precisará de detalhes como nome e endereço).
Verifique sua identidade
Para algumas transferências, podemos precisar de documentos de identificação para confirmar que é realmente você e manter seu dinheiro seguro.
Confirme sua cotação
Confirme e financie sua transferência com uma conta bancária, cartão de crédito ou cartão de débito e pronto!
Acompanhe sua transferência
Veja onde seu dinheiro está e quando ele chega ao destinatário. Obtenha suporte por chat ao vivo, telefone e e-mail.
A Xe é tem a confiança de milhões de pessoas em todo o mundo
Pronto para começar?
Você comparou as taxas de câmbio do Montepio com as do Xe e chegou a hora de descobrir o melhor valor para suas transferências internacionais. Sua primeira transferência está a apenas alguns cliques de distância — comece agora e leve seu dinheiro mais longe!
Perguntas frequentes
Comparar provedores como Montepio e Xe ajuda você a entender quanto seu beneficiário realmente receberá após as taxas e as diferenças cambiais. Mesmo pequenas alterações nas taxas ou taxas ocultas podem custar mais caro. Nossa ferramenta de comparação mostra o valor real lado a lado.
O Montepio pode oferecer taxas de câmbio menos favoráveis do que os provedores de transferência de dinheiro dedicados. Muitos provedores incluem margens de lucro maiores em suas taxas, o que significa que você recebe menos pelo dinheiro que envia.
Sim. O Xe é regulamentado em vários países e utiliza criptografia padrão do setor para proteger seus dados e fundos. Assim como o Montepio, o Xe segue rigorosos protocolos de conformidade e segurança, mas com uma plataforma desenvolvida especificamente para transferências internacionais.
Muitos provedores limitam o valor que você pode transferir online, especialmente para valores maiores. O Xe oferece limites maiores para transferências online, ajudando você a movimentar mais dinheiro sem precisar dividir as transações ou ir a uma agência.
A Xe oferece suporte 24 horas por dia, 5 dias por semana, via chat ao vivo, telefone e e-mail, com especialistas em transferências internacionais. Você não precisa se deslocar por call centers bancários comuns. Nossa equipe de suporte dedicada entende especificamente de câmbio e pagamentos internacionais.