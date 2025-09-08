Compare a taxa de câmbio de Luminor Estonia EUR com JPY
Está pensando em usar o Luminor Estonia para sua transferência de EUR para JPY? Compare as taxas de câmbio e tarifas do Luminor Estonia para descobrir suas potenciais economias com o Xe.
|Provedor
|Taxa de Câmbio
|Taxa de Transferência
|Destinatário Recebe
171.046600
|€0
¥171,046.60Enviar agora
Ainda não temos taxas do Luminor Estonia para este par de moedas, mas você ainda pode comparar uma cotação do Luminor Estonia com a taxa ao vivo da Xe para ver possíveis economias. Volte em breve, estamos sempre expandindo nossos dados para trazer mais taxas.
Sobre Luminor Bank AS
Luminor Bank AS (Estônia) Fundado em 2017 pela combinação das operações bálticas de grandes bancos nórdicos, o Luminor é um dos principais bancos universais da Estônia, com sede em Tallinn. Atende pessoas físicas e jurídicas com contas, cartões, empréstimos e hipotecas, serviços comerciais, gestão de caixa e serviços bancários digitais, além de oferecer coordenação em todos os países bálticos. Uma estratégia de modernização e escala regional apoiam exportadores, proprietários de imóveis e empresas de médio porte.
Qual é a velocidade de uma transferência de Luminor Estonia EUR para JPY?
Os prazos de entrega para transferências internacionais com Luminor Estonia de Países-membros do Euro para Japão variam de acordo com o método de pagamento e o tempo de transação. Normalmente, transferências bancárias internacionais levam de 1 a 5 dias úteis. Fatores como feriados bancários e verificações de segurança também podem afetar a entrega. Verifique os horários limite do Luminor Bank AS para evitar atrasos.
Quais são as taxas de transferência de Luminor Estonia para ?
Os custos de transferências internacionais de dinheiro do Luminor Estonia de EUR para JPY dependem de fatores como o valor da transferência. Normalmente, transferências maiores têm taxas mais baixas e melhores taxas de câmbio. Consulte a tabela de comparação para comparar as taxas do Luminor Estonia com as do Xe.
A taxa de câmbio oferecida pelo Luminor Estonia para converter Euro (EUR) para Iene japonês (JPY) pode incluir uma margem acima da taxa média real de mercado. Isso significa que você pode receber menos Iene japonês do que o esperado. Use nossa tabela de comparação para ver como a taxa do Luminor Estonia se compara à do Xe e de outros provedores.
O Luminor Estonia pode cobrar uma taxa de transferência fixa, uma taxa percentual ou ambas, dependendo do seu método de transferência e do destino. Essas taxas — juntamente com a taxa de câmbio — afetam o valor recebido pelo destinatário. Nossa ferramenta detalha os valores para que você possa comparar o custo total com outras opções, como o Xe.
Transferências de Euro para Iene japonês com Luminor Estonia geralmente levam de 1 a 5 dias úteis. O prazo depende dos horários limite, feriados, do país de destino e do tempo de processamento do banco destinatário. A Xe oferece entrega no mesmo dia para a maioria das transferências.
Luminor Estonia pode ter limites diários ou por transferência para transferências internacionais. Você também pode precisar ir a uma agência para valores maiores. O Xe suporta limites maiores para envios online, oferecendo flexibilidade e conveniência ao transferir valores maiores internacionalmente.
Muitos provedores, incluindo o Luminor Estonia, podem atualizar suas taxas de câmbio com base nas condições de mercado. No entanto, as taxas podem ser definidas uma vez por dia ou ajustadas com menos frequência do que as de serviços de câmbio dedicados. O Xe atualiza as taxas em tempo real, dando a você maior controle sobre quando enviar.