Compare a taxa de câmbio de Jordan Commercial Bank JOD com GBP
Está pensando em usar o Jordan Commercial Bank para sua transferência de JOD para GBP? Compare as taxas de câmbio e tarifas do Jordan Commercial Bank para descobrir suas potenciais economias com o Xe.
Sobre Jordan Commercial Bank
Fundado em 1977 em Amã, o Jordan Commercial Bank atende pessoas físicas, PMEs e empresas com depósitos, cartões, empréstimos, financiamento comercial, tesouraria e serviços bancários digitais. Gerentes de relacionamento e especialistas do setor apoiam projetos de comércio e infraestrutura.
Qual é a velocidade de uma transferência de Jordan Commercial Bank JOD para GBP?
Os prazos de entrega para transferências internacionais com Jordan Commercial Bank de Jordânia para Reino Unido variam de acordo com o método de pagamento e o tempo de transação. Normalmente, transferências bancárias internacionais levam de 1 a 5 dias úteis. Fatores como feriados bancários e verificações de segurança também podem afetar a entrega. Verifique os horários limite do Jordan Commercial Bank para evitar atrasos.
Quais são as taxas de transferência de Jordan Commercial Bank para ?
Os custos de transferências internacionais de dinheiro do Jordan Commercial Bank de JOD para GBP dependem de fatores como o valor da transferência. Normalmente, transferências maiores têm taxas mais baixas e melhores taxas de câmbio. Consulte a tabela de comparação para comparar as taxas do Jordan Commercial Bank com as do Xe.
Perguntas frequentes
A taxa de câmbio oferecida pelo Jordan Commercial Bank para converter Dinar jordaniano (JOD) para Libra esterlina (GBP) pode incluir uma margem acima da taxa média real de mercado. Isso significa que você pode receber menos Libra esterlina do que o esperado. Use nossa tabela de comparação para ver como a taxa do Jordan Commercial Bank se compara à do Xe e de outros provedores.
O Jordan Commercial Bank pode cobrar uma taxa de transferência fixa, uma taxa percentual ou ambas, dependendo do seu método de transferência e do destino. Essas taxas — juntamente com a taxa de câmbio — afetam o valor recebido pelo destinatário. Nossa ferramenta detalha os valores para que você possa comparar o custo total com outras opções, como o Xe.
Transferências de Dinar jordaniano para Libra esterlina com Jordan Commercial Bank geralmente levam de 1 a 5 dias úteis. O prazo depende dos horários limite, feriados, do país de destino e do tempo de processamento do banco destinatário. A Xe oferece entrega no mesmo dia para a maioria das transferências.
Jordan Commercial Bank pode ter limites diários ou por transferência para transferências internacionais. Você também pode precisar ir a uma agência para valores maiores. O Xe suporta limites maiores para envios online, oferecendo flexibilidade e conveniência ao transferir valores maiores internacionalmente.
Muitos provedores, incluindo o Jordan Commercial Bank, podem atualizar suas taxas de câmbio com base nas condições de mercado. No entanto, as taxas podem ser definidas uma vez por dia ou ajustadas com menos frequência do que as de serviços de câmbio dedicados. O Xe atualiza as taxas em tempo real, dando a você maior controle sobre quando enviar.