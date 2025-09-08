Compare a taxa de câmbio de ING Turkey TRY com JPY

A taxa de câmbio oferecida pelo ING Turkey para converter Lira turca (TRY) para Iene japonês (JPY) pode incluir uma margem acima da taxa média real de mercado. Isso significa que você pode receber menos Iene japonês do que o esperado. Use nossa tabela de comparação para ver como a taxa do ING Turkey se compara à do Xe e de outros provedores.