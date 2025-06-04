Compare a taxa de câmbio Bank of Jordan JOD para CAD
Está pensando em usar Bank of Jordan para sua transferência de JOD para CAD? Compare as taxas de câmbio e tarifas Bank of Jordan para descobrir sua possível economia com a Xe.
Fale hoje com um especialista em câmbio. Podemos superar taxas concorrentes.
|Fornecedor
|Taxa de câmbio
|Taxa de transferência
|Destinatário recebe
De momento não temos dados para esta moeda.
De momento não temos dados para esta moeda.
Sobre Bank of Jordan
.Fundado em 1960 em Amã, o Bank of Jordan oferece serviços bancários para varejo, PMEs e empresas — contas, cartões, hipotecas, empréstimos comerciais, serviços comerciais, tesouraria e canais digitais — atendendo clientes em toda a Jordânia e em mercados regionais selecionados.
Qual a velocidade de uma transferência de Bank of Jordan JOD para CAD ?
Os prazos de entrega para transferências internacionais com Bank of Jordan de Jordânia para Canadá variam de acordo com o método de pagamento e o horário da transação. Normalmente, as transferências bancárias internacionais levam de 1 a 5 dias úteis. Fatores como feriados bancários e verificações de segurança também podem afetar a entrega. Verifique os horários limite de Bank of Jordan para evitar atrasos.
Quais são as taxas de transferência de Bank of Jordan para ?
Bank of Jordan custos de transferência internacional de dinheiro de JOD para CAD dependem de fatores como o valor da transferência. Normalmente, transferências de valores mais altos vêm com taxas menores e melhores taxas de câmbio. Verifique a tabela de comparação para comparar as taxas Bank of Jordan com Xe.
Por que transferir com a Xe em vez de bancos tradicionais?
Melhores tarifas
Oferecemos consistentemente taxas mais baixas que as dos bancos, garantindo o melhor custo-benefício para o seu dinheiro. Compare-nos com o seu banco para ver a diferença.
Taxas mais baixas
Cobramos menos, para que você economize mais. Além disso, sempre mostramos todas as taxas antes de você confirmar a transferência, para que você saiba exatamente o que está pagando.
Transferências mais rápidas
A maioria das transferências é concluída no mesmo dia. Sabemos o quão importante é que seu dinheiro seja entregue de forma rápida e confiável.
Suporte especializado em transferências globais 24 horas por dia, 5 dias por semana.
Precisa de ajuda com sua transferência internacional de dinheiro? Estamos aqui para ajudar — entre em contato conosco hoje mesmo para obter suporte personalizado!
Transfira mais com os limites de envio online mais altos da Xe.
Oferecemos limites de transferência online mais altos do que os bancos tradicionais, permitindo que você envie mais dinheiro em uma única transferência. Diga adeus à divisão de grandes quantias e desfrute de uma forma mais simples e eficiente de movimentar seu dinheiro.
A Xe é tem a confiança de milhões de pessoas em todo o mundo
Pronto para começar?
Você comparou as taxas de câmbio de Bank of Jordan com as de Xe e agora é hora de obter o melhor valor para suas transferências internacionais de dinheiro. Sua primeira transferência está a apenas alguns cliques de distância — comece agora e faça seu dinheiro render mais!
Perguntas frequentes
A taxa de câmbio oferecida por Bank of Jordan para converter Dinar jordaniano (JOD) em Dólar canadense (CAD) pode incluir uma margem acima da taxa média de mercado real. Isso significa que você pode receber menos Dólar canadense do que o esperado. Use nossa tabela de comparação para ver como a taxa da Bank of Jordanse compara à da Xe e de outros provedores.
Bank of Jordan poderá cobrar uma taxa de transferência fixa, uma taxa percentual ou ambas, dependendo do método de transferência e do destino. Essas taxas — juntamente com a taxa de câmbio — afetam o valor que o destinatário recebe. Nossa ferramenta detalha os custos para que você possa comparar o custo total com outras opções, como o Xe.
Transferências de Dinar jordaniano para Dólar canadense com Bank of Jordan normalmente levam de 1 a 5 dias úteis. O prazo depende dos horários limite, feriados, país de destino e tempo de processamento do banco destinatário. A Xe oferece entrega no mesmo dia para a maioria das transferências.
Bank of Jordan pode ter limites diários ou por transferência para transferências internacionais. Para quantias maiores, você também pode precisar visitar uma agência. A Xe suporta limites de envio online mais elevados, oferecendo flexibilidade e conveniência ao transferir quantias maiores internacionalmente.
Muitos provedores, incluindo Bank of Jordan, podem atualizar suas taxas de câmbio com base nas condições de mercado. No entanto, as taxas podem ser definidas uma vez por dia ou ajustadas com menos frequência do que as dos serviços de câmbio especializados. O Xe atualiza as taxas em tempo real, dando-lhe maior controlo sobre o momento de envio.