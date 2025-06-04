Compare a taxa de câmbio Bank of Estonia EUR para GBP

.Eesti Pank (Banco da Estônia) Fundado em 1919 e restabelecido em 1990, o Eesti Pank é o banco central da Estônia, com sede em Tallinn. Emite moeda no âmbito do Eurosistema, conduz a política monetária em conjunto com o BCE, gere reservas, supervisiona os sistemas de pagamento e apoia a estabilidade financeira. Através de investigação, estatísticas e aconselhamento político, sustenta a estabilidade de preços e um setor financeiro resiliente na economia aberta e tecnológica da Estônia.