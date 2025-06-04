Compare a taxa de câmbio Bank of Cyprus EUR para JPY

.Banco do Chipre (BoC) Fundado em 1899 e com sede em Nicósia, o Banco do Chipre é o maior grupo bancário do país. Oferece serviços bancários universais — contas correntes, cartões, hipotecas, empréstimos para PMEs e empresas, gestão de caixa, serviços patrimoniais e seguros — por meio de agências em todo o país, caixas eletrônicos e canais digitais avançados. O BoC atende famílias, empreendedores e grandes empresas, ancorando o sistema financeiro do Chipre e os serviços comerciais internacionais.