Taxa de câmbio ABA Bank
Está pensando em usar ABA Bank para sua transferência internacional de dinheiro? Compare as taxas de câmbio e tarifas ABA Bank para descobrir suas possíveis economias com a Xe.
|Fornecedor
|Taxa de câmbio
|Taxa de transferência
|Destinatário recebe
0.832400
|$0
€832.40Enviar agora
Ainda não temos taxas do ABA Bank para este par de moedas, mas pode comparar uma cotação do ABA Bank com a taxa em tempo real da Xe para ver possíveis poupanças. Volte em breve – estamos sempre a ampliar os nossos dados.
Sobre ABA
.Fundado em 1996 em Phnom Penh, o ABA (antigo Advanced Bank of Asia) atende pessoas físicas e jurídicas com contas, cartões, empréstimos para consumidores e PMEs, financiamento comercial, gestão de caixa e serviços bancários móveis premiados. Governança sólida e vínculos regionais apoiam exportadores, varejistas e empreendedores em crescimento.
Quanto tempo demora uma transferência de dinheiro ABA Bank ?
Os prazos de entrega para transferências internacionais com ABA Bank variam de acordo com o método de pagamento, o horário da transação e o país do destinatário. Normalmente, as transferências bancárias internacionais levam de 1 a 5 dias úteis. Fatores como feriados bancários e verificações de segurança também podem afetar a entrega. Verifique o tempo limite de ABA Bank para evitar atrasos.
Quais são as taxas e custos de transferência de dinheiro de ABA Bank?
O custo de uma transferência internacional de dinheiro com ABA Bank depende de muitos fatores, incluindo o valor da transferência e a moeda de destino. Normalmente, transferências de valores mais altos vêm com taxas menores e melhores taxas de câmbio. Verifique a tabela de comparação para comparar as taxas de ABA Bank com Xe.
Por que transferir com a Xe em vez de bancos tradicionais?
Melhores tarifas
Oferecemos consistentemente taxas mais baixas que as dos bancos, garantindo o melhor custo-benefício para o seu dinheiro. Compare-nos com o seu banco para ver a diferença.
Taxas mais baixas
Cobramos menos, para que você economize mais. Além disso, sempre mostramos todas as taxas antes de você confirmar a transferência, para que você saiba exatamente o que está pagando.
Transferências mais rápidas
A maioria das transferências é concluída no mesmo dia. Sabemos o quão importante é que seu dinheiro seja entregue de forma rápida e confiável.
Transfira mais com os limites de envio online mais altos da Xe.
Oferecemos limites de transferência online mais altos do que os bancos tradicionais, permitindo que você envie mais dinheiro em uma única transferência. Diga adeus à divisão de grandes quantias e desfrute de uma forma mais simples e eficiente de movimentar seu dinheiro.
A Xe é tem a confiança de milhões de pessoas em todo o mundo
Perguntas frequentes
As taxas de câmbio de ABA Bank podem diferir significativamente das de serviços dedicados à transferência de dinheiro. Os bancos tradicionais costumam adicionar uma margem de lucro às suas taxas, o que significa que o destinatário pode receber menos. Use nossa tabela de comparação para ver como ABA Bank se compara ao Xe e a outros provedores em tempo real.
Comparar ABA Bank com outros serviços de transferência internacional de dinheiro ajuda você a tomar decisões financeiras mais inteligentes. Pequenas diferenças nas taxas e tarifas podem resultar em economias significativas, especialmente em transferências de valores mais altos. Nossa ferramenta de comparação facilita encontrar a melhor opção para o seu par de moedas específico.
A taxa de câmbio ABA Bank refere-se à taxa que eles oferecem para converter uma moeda em outra durante uma transferência internacional de dinheiro. Essa taxa pode incluir uma margem acima da taxa média de mercado, o que pode reduzir o valor final que o destinatário receberá. Compare a taxa de ABA Bank com as taxas em tempo real de Xe para ver a diferença.
Muitos bancos e provedores de transferência de dinheiro—incluindo ABA Bank— podem cobrar uma taxa de transferência. Essa taxa pode ser fixa ou variar dependendo do valor, destino ou método de transferência. Nossa ferramenta de comparação detalha claramente as taxas e os câmbios para que você possa ver facilmente o custo total.
Os tempos de transferência com ABA Bank dependem do destino, da moeda e do método de pagamento. Muitas transferências levam de 1 a 5 dias úteis, embora possam ocorrer atrasos devido aos tempos de processamento bancário ou verificações adicionais. Em contraste, o Xe completa a maioria das transferências em poucos minutos.
ABA Bank pode impor limites diários ou exigir visitas presenciais para grandes transferências. A Xe suporta limites mais altos para transferências online, oferecendo mais flexibilidade ao movimentar grandes quantias, sem a necessidade de dividir pagamentos ou ir a uma agência.