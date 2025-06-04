Oddziały Caja Rural San Isidro De Les Coves De Vinroma, S. Coop. De Credito V. w Hiszpania

Jeśli przygotowujesz się do otrzymywania pieniędzy z zagranicy, podaj nadawcy kod SWIFT banku i oddziału, aby upewnić się, że Twoje środki trafiają dokładnie i bezpiecznie. Jeśli nie możesz znaleźć kodu SWIFT swojego oddziału, sprawdź, czy Caja Rural San Isidro De Les Coves De Vinroma, S. Coop. De Credito V. ma globalny kod centrali lub skontaktuj się z nim bezpośrednio, aby uzyskać najlepszą alternatywę.