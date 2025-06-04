Oddziały Generale De Banque De Mauritanie Pour L'investissement Et Le Commerce w Nouadhibou, Mauritania

Kod SWIFT dla swojego oddziału znajdziesz w tabeli u góry tej strony, w której znajdują się znane kody SWIFT Generale De Banque De Mauritanie Pour L'investissement Et Le Commerce dla oddziałów w Nouadhibou. Jeśli nie masz pewności, z którym oddziałem jest powiązane Twoje konto, możesz sprawdzić wyciąg bankowy, odwiedzić portal bankowości internetowej lub skontaktować się bezpośrednio z oddziałem. W razie wątpliwości użycie kodu SWIFT centrali banku jest bezpieczną alternatywą.