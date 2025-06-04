Oddziały Bank of America, National Association, Hk Branch (organised With Limited Liability Under the Laws of Usa) w Hongkong

Jeśli przygotowujesz się do otrzymywania pieniędzy z zagranicy, podaj nadawcy kod SWIFT banku i oddziału, aby upewnić się, że Twoje środki trafiają dokładnie i bezpiecznie. Jeśli nie możesz znaleźć kodu SWIFT swojego oddziału, sprawdź, czy Bank of America, National Association, Hk Branch (organised With Limited Liability Under the Laws of Usa) ma globalny kod centrali lub skontaktuj się z nim bezpośrednio, aby uzyskać najlepszą alternatywę.