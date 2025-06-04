Oddziały Nuevo Banco De Santa Fe S.a. w Santa Fe, Argentyna

Kod SWIFT dla swojego oddziału znajdziesz w tabeli u góry tej strony, w której znajdują się znane kody SWIFT Nuevo Banco De Santa Fe S.a. dla oddziałów w Santa Fe. Jeśli nie masz pewności, z którym oddziałem jest powiązane Twoje konto, możesz sprawdzić wyciąg bankowy, odwiedzić portal bankowości internetowej lub skontaktować się bezpośrednio z oddziałem. W razie wątpliwości użycie kodu SWIFT centrali banku jest bezpieczną alternatywą.