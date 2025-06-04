Kod SWIFT dla CLEARBANK LIMITED to
CLRBGB22 125
Nazwa banku
CLEARBANK LIMITED
Miasto
WROXHAM
Adres
HILL HOUSE, SKINNERS LANE, WROXHAM, NORFOLK, NR12 8SJ
Kraj
UNITED KINGDOM
Kiedy powinienem używać CLRBGB22125?
Kody SWIFT służą do zapewnienia, że Twoje pieniądze trafią we właściwe miejsce podczas wysyłania lub odbierania pieniędzy przez granice. Użyj CLRBGB22125, gdy chcesz wysłać pieniądze do CLEARBANK LIMITED pod wyżej wymienionym adresem, miastem i krajem. Zawsze upewnij się, że używany kod SWIFT należy do banku docelowego.
Przełamanie CLRBGB22125
Kody SWIFT/BIC składają się z 8 do 11 liter i cyfr, aby zidentyfikować konkretny bank i oddział na świecie.
Kod banku (CLRB): Te 4 litery reprezentują CLEARBANK LIMITED
Kod kraju (GB): Te 2 litery pokazują, że kraj banku to Wielka Brytania.
Kod lokalizacji (22): Te 2 znaki wskazują lokalizację siedziby banku.
Kod oddziału (125): Te 3 cyfry określają konkretną gałąź. Kody BIC kończące się na „XXX”, odnoszą się do siedziby banku.
CLEARBANK LIMITED
|Kod SWIFT
|CLRBGB22125
|Kod SWIFT (8 znaków)
|CLRBGB22
|Kod oddziału
|125
|Nazwa banku
|CLEARBANK LIMITED
|Nazwa oddziału
|CLEARBANK LIMITED
|Adres
|HILL HOUSE
|Miasto
|WROXHAM
|Kraj
|Wielka Brytania
CLEARBANK LIMITED szczegóły kodu
Prawidłowe kody SWIFT są kluczowe, aby uniknąć problemów lub opóźnień w przelewach. Przed użyciem kodu SWIFT upewnij się, że:
Zweryfikuj bank: Dokładnie sprawdź, czy nazwa banku pasuje do banku odbiorcy.
Sprawdź nazwę oddziału: Jeśli używasz kodu SWIFT specyficznego dla gałęzi, upewnij się, że ta gałąź pasuje do gałęzi odbiorcy.
Potwierdź kraj: Banki mają lokalizacje na całym świecie. Sprawdź, czy kod SWIFT odpowiada krajowi banku docelowego.
Często zadawane pytania na temat CLRBGB22125
Kod SWIFT to unikalny identyfikator używany do rozpoznawania banków i instytucji finansowych na całym świecie w przypadku międzynarodowych przelewów pieniężnych. SWIFT oznacza Towarzystwo Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Kody te pomagają zapewnić, że płatności są kierowane do właściwego banku i kraju. Typowy kod SWIFT ma długość 8 lub 11 znaków i zawiera informacje o banku, kraju, lokalizacji, a czasem konkretnym oddziale.
Nie zawsze. Niektóre banki używają jednego kodu SWIFT (zwykle kodu centrali kończącego się na XXX) dla wszystkich oddziałów. Inni przypisują unikalne kody SWIFT do poszczególnych gałęzi, często z określonymi trzema ostatnimi znakami. Jeśli odbiorca podaje kod specyficzny dla oddziału, najlepiej go użyć - może to przyspieszyć przetwarzanie lub zapewnić szybsze dotarcie płatności do właściwej lokalizacji.
Powinieneś użyć CLRBGB22125 podczas wysyłania lub odbierania międzynarodowych przelewów bankowych do CLEARBANK LIMITED pod wyżej wymienionym miastem i adresem. Identyfikuje bank i oddział odbiorcy, zwłaszcza przy wysyłaniu środków przez granice za pośrednictwem sieci SWIFT. Niektóre kraje i rodzaje płatności mogą nie wymagać kodu SWIFT, dlatego przed rozpoczęciem przelewu zawsze skontaktuj się z odbiorcą lub bankiem.
Kod SWIFT/BIC CLRBGB22125dotyczy przelewów międzynarodowych CLEARBANK LIMITED. Oto zestawienie tego, co oznacza każda część kodu:
CLRB — To jest kod banku, reprezentujący CLEARBANK LIMITED
GB — To jest kod kraju, pokazujący, że bank znajduje się w Wielka Brytania
22 — To jest kod lokalizacji, wskazujący siedzibę banku
125 - Jest to kod oddział u, a kiedy pojawia się jako 'XXX', odnosi się do głównego biura lub głównego oddziału
Tak, CLEARBANK LIMITED może obsługiwać wiele oddziałów. Każdy oddział może obsługiwać różne regiony, oferować różne usługi, a jeśli chodzi o międzynarodowe przelewy bankowe - niektóre mogą nawet używać odrębnych kodów SWIFT. Podczas dostarczania instrukcji płatności ważne jest, aby zidentyfikować konkretny oddział, w którym znajduje się Twoje konto.
Jeśli użyjesz niewłaściwego kodu SWIFT, płatność może zostać opóźniona, błędna lub nawet odrzucona przez bank otrzymujący. W niektórych przypadkach środki mogą zostać zwrócone nadawcy i mogą obowiązywać dodatkowe opłaty. Zawsze upewnij się, że kod SWIFT pasuje do Twojego oddziału lub oficjalnego kodu centrali. Jeśli nie masz pewności, skontaktuj się z CLEARBANK LIMITED przed dokonaniem przelewu.
