Powinieneś użyć BGFIGALIPOG podczas wysyłania lub odbierania międzynarodowych przelewów bankowych do BGFIBANK pod wyżej wymienionym miastem i adresem. Identyfikuje bank i oddział odbiorcy, zwłaszcza przy wysyłaniu środków przez granice za pośrednictwem sieci SWIFT. Niektóre kraje i rodzaje płatności mogą nie wymagać kodu SWIFT, dlatego przed rozpoczęciem przelewu zawsze skontaktuj się z odbiorcą lub bankiem.