SYP - Syrian Pound
Syrian Pound jest walutą Syria. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Syrian Pound jest kurs z SYP na USD. Kod waluty dla Syria Pound to SYP, a symbolem waluty jest £. Poniżej znajdziesz kursy Syrian Pound i przelicznik walut.
Statystyki Syrian Pound
|Nazwa
|Syrian Pound
|Symbol
|£
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Piastre
|Symbol mniejszej jednostki
|Piastre
|Najlepsza konwersja SYP
|SYP na USD
|Najlepszy wykres SYP
|Wykres SYP na USD
Profil Syrian Pound
|Monety
|Freq used: £1, £2, £5, £10, £25
|Banknoty
|Freq used: £5, £10, £25, £50, £100, £200, £500, £1000
|Bank centralny
|Central Bank of Syria
|Użytkownicy
Syria
Syria
Dlaczego interesuje Cię SYP?
