SYP - Syrian Pound

Syrian Pound jest walutą Syria. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Syrian Pound jest kurs z SYP na USD. Kod waluty dla Syria Pound to SYP, a symbolem waluty jest £. Poniżej znajdziesz kursy Syrian Pound i przelicznik walut.

Statystyki Syrian Pound

NazwaSyrian Pound
Symbol£
Mniejsza jednostka1/100 = Piastre
Symbol mniejszej jednostkiPiastre
Najlepsza konwersja SYPSYP na USD
Najlepszy wykres SYPWykres SYP na USD

Profil Syrian Pound

MonetyFreq used: £1, £2, £5, £10, £25
BanknotyFreq used: £5, £10, £25, £50, £100, £200, £500, £1000
Bank centralnyCentral Bank of Syria
Użytkownicy
Syria

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15957
GBP / EUR1.14150
USD / JPY156.465
GBP / USD1.32366
USD / CHF0.804421
USD / CAD1.40385
EUR / JPY181.433
AUD / USD0.651835

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%