RUB - Russian Ruble
Russian Ruble jest walutą Russia. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Russian Ruble jest kurs z RUB na USD. Kod waluty dla Russia Ruble to RUB, a symbolem waluty jest ₽. Poniżej znajdziesz kursy Russian Ruble i przelicznik walut.
The Ruble has been the currency of Russia for approximately 500 years; it has been used in various countries throughout its history. There have been different versions of the ruble due to the various changes in the currency's value.
|Years
|Description of the Ruble
|First ruble
|1500s-1921
|
|Second ruble
|1921-1922
|
|Third ruble
|1923-1924
|
|Fourth ruble
|1924-1947
|
|Fifth ruble
|1947-1961
|
|Sixth ruble
|1961-1997
|
|Seventh ruble
|1998-present
|
Statystyki Russian Ruble
|Nazwa
|Russian Ruble
|Symbol
|₽
|Mniejsza jednostka
|1/100 = kopek
|Symbol mniejszej jednostki
|к.
|Najlepsza konwersja RUB
|RUB na USD
|Najlepszy wykres RUB
|Wykres RUB na USD
Profil Russian Ruble
|Monety
|Freq used: к.10, к.50, ₽1, ₽2, ₽5
Rarely used: к.1, к.5, ₽10
|Banknoty
|Freq used: ₽50, ₽100, ₽500, ₽1000, ₽5000
Rarely used: ₽10, ₽5, ₽200, ₽2000
|Bank centralny
|Bank of Russia
|Użytkownicy
Russia, Tajikistan
