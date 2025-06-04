kpw
KPW - North Korean Won

North Korean Won jest walutą Korea (North). Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany North Korean Won jest kurs z KPW na USD. Kod waluty dla Korea (North) Won to KPW, a symbolem waluty jest ₩. Poniżej znajdziesz kursy North Korean Won i przelicznik walut.

kpw
KPWwon północnokoreański

Statystyki North Korean Won

NazwaNorth Korean Won
Symbol
Mniejsza jednostka1/100 = Chon
Symbol mniejszej jednostkiChon
Najlepsza konwersja KPWKPW na USD
Najlepszy wykres KPWWykres KPW na USD

Profil North Korean Won

MonetyFreq used: Chon1, Chon5, Chon10, Chon50, ₩1
BanknotyFreq used: ₩5, ₩10, ₩50, ₩100, ₩200, ₩500, ₩1000, ₩2000, ₩5000
Użytkownicy
Korea (North)

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15966
GBP / EUR1.14161
USD / JPY156.445
GBP / USD1.32388
USD / CHF0.804034
USD / CAD1.40394
EUR / JPY181.423
AUD / USD0.651971

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%