KPW - North Korean Won
North Korean Won jest walutą Korea (North). Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany North Korean Won jest kurs z KPW na USD. Kod waluty dla Korea (North) Won to KPW, a symbolem waluty jest ₩. Poniżej znajdziesz kursy North Korean Won i przelicznik walut.
Statystyki North Korean Won
|Nazwa
|North Korean Won
|Symbol
|₩
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Chon
|Symbol mniejszej jednostki
|Chon
|Najlepsza konwersja KPW
|KPW na USD
|Najlepszy wykres KPW
|Wykres KPW na USD
Profil North Korean Won
|Monety
|Freq used: Chon1, Chon5, Chon10, Chon50, ₩1
|Banknoty
|Freq used: ₩5, ₩10, ₩50, ₩100, ₩200, ₩500, ₩1000, ₩2000, ₩5000
|Użytkownicy
Korea (North)
