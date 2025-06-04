irr
IRR - Iranian Rial

Iranian Rial jest walutą Iran. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Iranian Rial jest kurs z IRR na USD. Kod waluty dla Iran Rial to IRR, a symbolem waluty jest ﷼. Poniżej znajdziesz kursy Iranian Rial i przelicznik walut.

Statystyki Iranian Rial

NazwaIranian Rial
Symbol
Mniejsza jednostka1/100 = Dinar
Symbol mniejszej jednostkiDinar
Najlepsza konwersja IRRIRR na USD
Najlepszy wykres IRRWykres IRR na USD

Profil Iranian Rial

MonetyFreq used: ﷼50, ﷼100, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
BanknotyFreq used: ﷼100, ﷼200, ﷼500, ﷼1000, ﷼2000, ﷼5000, ﷼10000, ﷼20000, ﷼50000, ﷼100000
Bank centralnyCentral Bank of the Islamic Republic of Iran
Użytkownicy
Iran

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15975
GBP / EUR1.14158
USD / JPY156.431
GBP / USD1.32395
USD / CHF0.803921
USD / CAD1.40387
EUR / JPY181.422
AUD / USD0.651997

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%