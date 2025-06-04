IRR - Iranian Rial
Iranian Rial jest walutą Iran. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Iranian Rial jest kurs z IRR na USD. Kod waluty dla Iran Rial to IRR, a symbolem waluty jest ﷼. Poniżej znajdziesz kursy Iranian Rial i przelicznik walut.
Statystyki Iranian Rial
|Nazwa
|Iranian Rial
|Symbol
|﷼
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Dinar
|Symbol mniejszej jednostki
|Dinar
|Najlepsza konwersja IRR
|IRR na USD
|Najlepszy wykres IRR
|Wykres IRR na USD
Profil Iranian Rial
|Monety
|Freq used: ﷼50, ﷼100, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
|Banknoty
|Freq used: ﷼100, ﷼200, ﷼500, ﷼1000, ﷼2000, ﷼5000, ﷼10000, ﷼20000, ﷼50000, ﷼100000
|Bank centralny
|Central Bank of the Islamic Republic of Iran
|Użytkownicy
Iran
