CUP - Cuban Peso
Cuban Peso jest walutą Cuba. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Cuban Peso jest kurs z CUP na USD. Kod waluty dla Cuba Peso to CUP, a symbolem waluty jest ₱. Poniżej znajdziesz kursy Cuban Peso i przelicznik walut.
Statystyki Cuban Peso
|Nazwa
|Cuban Peso
|Symbol
|₱
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Centavo
|Symbol mniejszej jednostki
|¢
|Najlepsza konwersja CUP
|CUP na USD
|Najlepszy wykres CUP
|Wykres CUP na USD
Profil Cuban Peso
|Monety
|Freq used: ¢1, ¢2, ¢5, ¢20, ₱1, ₱3
|Banknoty
|Freq used: ₱1, ₱3, ₱5, ₱10, ₱20, ₱50, ₱100
|Bank centralny
|Central Bank of Cuba
|Użytkownicy
Cuba
