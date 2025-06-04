cup
CUP - Cuban Peso

Cuban Peso jest walutą Cuba. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Cuban Peso jest kurs z CUP na USD. Kod waluty dla Cuba Peso to CUP, a symbolem waluty jest ₱. Poniżej znajdziesz kursy Cuban Peso i przelicznik walut.

CUPpeso kubańskie

Statystyki Cuban Peso

NazwaCuban Peso
Symbol
Mniejsza jednostka1/100 = Centavo
Symbol mniejszej jednostki¢
Najlepsza konwersja CUPCUP na USD
Najlepszy wykres CUPWykres CUP na USD

Profil Cuban Peso

MonetyFreq used: ¢1, ¢2, ¢5, ¢20, ₱1, ₱3
BanknotyFreq used: ₱1, ₱3, ₱5, ₱10, ₱20, ₱50, ₱100
Bank centralnyCentral Bank of Cuba
Użytkownicy
Cuba

