CUC - Cuban Convertible Peso
Cuban Convertible Peso jest walutą Cuba. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Cuban Convertible Peso jest kurs z CUC na USD. Kod waluty dla Cuba Convertible Peso to CUC, a symbolem waluty jest $. Poniżej znajdziesz kursy Cuban Convertible Peso i przelicznik walut.
Warning: As of 14th November 2004, all exchange between CUC and USD is subject to a 10% Cuban tax on top of all exchange rates.
As of 14th March 2011, exports are exempt from the 10% Cuban tax.
Statystyki Cuban Convertible Peso
|Nazwa
|Cuban Convertible Peso
|Symbol
|CUC$
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Centavo Convertible
|Symbol mniejszej jednostki
|¢
|Najlepsza konwersja CUC
|CUC na USD
|Najlepszy wykres CUC
|Wykres CUC na USD
Profil Cuban Convertible Peso
|Przezwiska
|Chavito
|Monety
|Freq used: ¢1, ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, CUC$1
|Banknoty
|Freq used: CUC$1, CUC$3, CUC$5, CUC$10, CUC$50, CUC$100
|Bank centralny
|Central Bank of Cuba
|Użytkownicy
Cuba
Cuba