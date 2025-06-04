CUC - Cuban Convertible Peso

Cuban Convertible Peso jest walutą Cuba. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Cuban Convertible Peso jest kurs z CUC na USD. Kod waluty dla Cuba Convertible Peso to CUC , a symbolem waluty jest $. Poniżej znajdziesz kursy Cuban Convertible Peso i przelicznik walut.

Warning: As of 14th November 2004, all exchange between CUC and USD is subject to a 10% Cuban tax on top of all exchange rates.

As of 14th March 2011, exports are exempt from the 10% Cuban tax.