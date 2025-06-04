cuc
CUC - Cuban Convertible Peso

Cuban Convertible Peso jest walutą Cuba. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Cuban Convertible Peso jest kurs z CUC na USD. Kod waluty dla Cuba Convertible Peso to CUC, a symbolem waluty jest $. Poniżej znajdziesz kursy Cuban Convertible Peso i przelicznik walut.

Warning: As of 14th November 2004, all exchange between CUC and USD is subject to a 10% Cuban tax on top of all exchange rates.
As of 14th March 2011, exports are exempt from the 10% Cuban tax.

Statystyki Cuban Convertible Peso

NazwaCuban Convertible Peso
SymbolCUC$
Mniejsza jednostka1/100 = Centavo Convertible
Symbol mniejszej jednostki¢
Najlepsza konwersja CUCCUC na USD
Najlepszy wykres CUCWykres CUC na USD

Profil Cuban Convertible Peso

PrzezwiskaChavito
MonetyFreq used: ¢1, ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, CUC$1
BanknotyFreq used: CUC$1, CUC$3, CUC$5, CUC$10, CUC$50, CUC$100
Bank centralnyCentral Bank of Cuba
Użytkownicy
Cuba

