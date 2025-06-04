byr
BYR - Belarusian Ruble

Belarusian Ruble jest walutą Belarus. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Belarusian Ruble jest kurs z BYR na USD. Kod waluty dla Belarus Ruble to BYR, a symbolem waluty jest Br. Poniżej znajdziesz kursy Belarusian Ruble i przelicznik walut.

Notice: On July 1, 2016 the New Belarusian ruble (BYN) replaced the Belarusian ruble (BYR) at a ratio of 1:10,000.

BYRrubel białoruski

Statystyki Belarusian Ruble

NazwaBelarusian Ruble
Symbolp.
Mniejsza jednostka1/100 = Kapeyka
Symbol mniejszej jednostkiKapeyka
Najlepsza konwersja BYRBYR na USD
Najlepszy wykres BYRWykres BYR na USD

Profil Belarusian Ruble

BanknotyFreq used: p.1, p.5, p.10, p.20, p.50, p.100, p.500, p.1000, p.5000, p.10000, p.20000, p.50000, p.10000
Bank centralnyNational Bank of the Republic of Belarus
Użytkownicy
Belarus

