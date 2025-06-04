BYR - Belarusian Ruble
Belarusian Ruble jest walutą Belarus. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Belarusian Ruble jest kurs z BYR na USD. Kod waluty dla Belarus Ruble to BYR, a symbolem waluty jest Br. Poniżej znajdziesz kursy Belarusian Ruble i przelicznik walut.
Notice: On July 1, 2016 the New Belarusian ruble (BYN) replaced the Belarusian ruble (BYR) at a ratio of 1:10,000.
Statystyki Belarusian Ruble
|Nazwa
|Belarusian Ruble
|Symbol
|p.
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Kapeyka
|Symbol mniejszej jednostki
|Kapeyka
|Najlepsza konwersja BYR
|BYR na USD
|Najlepszy wykres BYR
|Wykres BYR na USD
Profil Belarusian Ruble
|Banknoty
|Freq used: p.1, p.5, p.10, p.20, p.50, p.100, p.500, p.1000, p.5000, p.10000, p.20000, p.50000, p.10000
|Bank centralny
|National Bank of the Republic of Belarus
|Użytkownicy
Belarus
Belarus
Dlaczego interesuje Cię BYR?
