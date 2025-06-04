byn
BYN - Belarusian Ruble

Belarusian Ruble jest walutą Belarus. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Belarusian Ruble jest kurs z BYN na USD. Kod waluty dla Belarus Ruble to BYN, a symbolem waluty jest Br. Poniżej znajdziesz kursy Belarusian Ruble i przelicznik walut.

Notice: On July 1, 2016 the New Belarusian ruble (BYN) replaced the Belarusian ruble (BYR) at a ratio of 1:10,000.

Wybierz walutę

byn
BYNrubel białoruski

Statystyki Belarusian Ruble

NazwaBelarusian Ruble
SymbolBr
Mniejsza jednostka1/100 = Kapeyka
Symbol mniejszej jednostkiKapeyka
Najlepsza konwersja BYNBYN na USD
Najlepszy wykres BYNWykres BYN na USD

Profil Belarusian Ruble

BanknotyFreq used: Br1, Br5, Br10, Br20, Br50, Br100, Br500, Br1000, Br5000, Br10000, Br20000, Br50000, Br100000
Bank centralnyNational Bank of the Republic of Belarus
Użytkownicy
Belarus

Dlaczego interesuje Cię BYN?

Chcę...

Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące BYNOtrzymywać kursy BYN na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych BYN dla mojej firmy

Aktualne kursy walut

WalutaKursZmiana
EUR / USD1.15931
GBP / EUR1.14137
USD / JPY156.457
GBP / USD1.32320
USD / CHF0.804380
USD / CAD1.40402
EUR / JPY181.382
AUD / USD0.651777

Stopy banków centralnych

WalutaStopa procentowa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%