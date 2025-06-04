BYN - Belarusian Ruble

Belarusian Ruble jest walutą Belarus. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Belarusian Ruble jest kurs z BYN na USD. Kod waluty dla Belarus Ruble to BYN , a symbolem waluty jest Br. Poniżej znajdziesz kursy Belarusian Ruble i przelicznik walut.

Notice: On July 1, 2016 the New Belarusian ruble (BYN) replaced the Belarusian ruble (BYR) at a ratio of 1:10,000.