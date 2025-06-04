BYN - Belarusian Ruble
Belarusian Ruble jest walutą Belarus. Nasze rankingi walut pokazują, że najpopularniejszym kursem wymiany Belarusian Ruble jest kurs z BYN na USD. Kod waluty dla Belarus Ruble to BYN, a symbolem waluty jest Br. Poniżej znajdziesz kursy Belarusian Ruble i przelicznik walut.
Notice: On July 1, 2016 the New Belarusian ruble (BYN) replaced the Belarusian ruble (BYR) at a ratio of 1:10,000.
Statystyki Belarusian Ruble
|Nazwa
|Belarusian Ruble
|Symbol
|Br
|Mniejsza jednostka
|1/100 = Kapeyka
|Symbol mniejszej jednostki
|Kapeyka
|Najlepsza konwersja BYN
|BYN na USD
|Najlepszy wykres BYN
|Wykres BYN na USD
Profil Belarusian Ruble
|Banknoty
|Freq used: Br1, Br5, Br10, Br20, Br50, Br100, Br500, Br1000, Br5000, Br10000, Br20000, Br50000, Br100000
|Bank centralny
|National Bank of the Republic of Belarus
|Użytkownicy
Belarus
Belarus
Dlaczego interesuje Cię BYN?
Chcę...Wysłać tani przelew pieniężny do Stanów ZjednoczonychWysłać tani przelew pieniężny do Wielkiej BrytaniiWysłać tani przelew pieniężny do KanadyWysłać tani przelew pieniężny do AustraliiWysłać tani przelew pieniężny do Nowej ZelandiiZasubskrybować aktualizacje e-mail dotyczące BYNOtrzymywać kursy BYN na mój telefonUzyskać interfejs API danych walutowych BYN dla mojej firmy