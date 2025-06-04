Porównaj kurs wymiany mBank PLN do JPY

Terminy dostawy przelewów międzynarodowych z mBank z Polska do Japonia różnią się w zależności od metody płatności i czasu transakcji. Zazwyczaj międzynarodowe przelewy bankowe trwają od 1 do 5 dni roboczych. Czynniki takie jak święta państwowe i kontrole bezpieczeństwa mogą również wpływać na dostawę. Sprawdź czasy odcięcia mBank S.A. (formerly BRE Bank S.A.), aby uniknąć opóźnień.