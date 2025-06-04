Porównaj kurs wymiany Maybank Singapore SGD do CNY

Operacje Maybank w Singapurze sięgają lat 60. i obecnie działają jako lokalnie zarejestrowana spółka zależna grupy z Malezji w Singapurze. Z centrum w mieście-państwie, oferuje bankowość detaliczną, MŚP i korporacyjną, zarządzanie handlem i gotówką, karty, kredyty hipoteczne, usługi majątkowe i inwestycyjne, a także oferty finansowania islamskiego. Silne kanały cyfrowe i regionalne powiązania łączą klientów z rynkami ASEAN i globalnymi.